Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Abbiegen

Gummersbach (ots)

Am Mittwochabend (28. Mai) wollte eine 20-jährige Wipperfürtherin mit ihrem Ford von der Beckstraße nach links auf die Niedernhagener Straße abbiegen. Dabei kam es gegen 22:40 Uhr zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Citroën eines 59-jährigen Gummersbachers, der auf der Beckestraße in Richtung Mühlenseßmar fuhr. Beide Beteiligte wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell