Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener Mann fährt mit kaputtem Auto durch Mannheim - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am Samstag ein 49-Jähriger mit einem schwarzen BMW der 3er Reihe die Kurpfalzbrücke in Richtung Neckarstadt. Um kurz nach 8 Uhr bog er nach links in die Mittelstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt war bereits der vordere linke Reifen des Autos platt. Beim Abbiegen verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Bordstein, wodurch der vordere linke Reifen und die Achse des PKWs weiter beschädigt wurden. Trotz des Schadens setzte der Mann seine Fahrt über die Dammstraße, den Luisenring bis zur Kurt-Schumacher-Brücke auf der B44 fort. Bereits auf dem Weg dorthin löste sich ein Teil des Reifens von der Felge und die linke Frontbeleuchtung des Fahrzeuges brach aus der Halterung, wodurch sie auf die Fahrbahn fiel. In Ludwigshafen auf der B44 auf Höhe des Rathauses konnte der BMW schließlich nach zahlreichen Meldungen von Verkehrsteilnehmenden von der Polizei festgestellt und gestoppt werden. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen einer alkoholbedingten Beeinflussung auf. Einen Atemalkoholtest wollte der Mann nicht abgeben. Der 49-Jährige musste mit auf die Wache und dort eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro. Aufgrund der zahlreichen Beschädigungen war es nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt sowie einer Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die von dem Fahrzeug gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadtunter der Telefonnummer 06221/ 3301-0 zu melden.

