Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hundebesitzer gerät mit Radfahrerin aneinander - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Freitag fuhr eine 60-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Römerstraße von der Innenstadt in Richtung Südstadt. Um kurz vor 14 Uhr bemerkte sie vor ihr auf dem gemeinsamen Geh- und Fahrradweg ein Mann mit angeleintem Hund, der ihre Weiterfahrt blockierte. Da ihr Ziel nicht mehr weit entfernt war, verzichtete sie auf den Einsatz der Klingel und fuhr langsam hinter dem Mann her. Diese nette Geste wurde aber von dem Mann nicht gewürdigt. Stattdessen beleidigte er die Frau und beschwerte sich darüber, dass sie ihn nicht überholt habe. Da der Mann sehr aggressiv war, reagierte die Frau auf die Äußerungen nicht. Schließlich lief der Mann weiter. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Beleidigung.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 175 cm groß und ungefähr 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkelblondes, leicht rötlich wirkendes, gelocktes Haar. Er sprach Deutsch mit kurpfälzischem Akzent. Bei seinem kleinen Hund handelte es sich mutmaßlich um einen Mops oder eine kleine Bulldogge.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell