POL-MA: Bammental/RNK - Verkehrsunfall zwischen Abfahrt B45 und Waldhilsbach - PM Nr. 2

Bammental/RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich kurz nach 12.30 Uhr ein Unfallgeschehen unter Beteiligung eines Traktors. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 45-Jähriger mit einem Traktor, besetzt mit drei Personen, die Kreisstraße K4162, von der B45 kommend, in Richtung Waldhilsbach. In einer Linkskurve stürzte ein Mitfahrer, der sich auf einem Zusatzsitz des Traktors befand, aus noch unklarer Ursache von der Sitzfläche auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu. Der 35-jährige Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu dessen Versorgung war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Ereignis nicht beteiligt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang unter Einbindung eines Sachverständigen aufgenommen. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 13.45 Uhr gesperrt.

