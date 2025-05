Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beim Abbiegen zusammengestoßen

Lindlar (ots)

Am Mittwoch (28. Mai) bog ein 27-jähriger VW-Fahrer aus Kürten von der Straße "Lingenbach" nach links in eine Grundstückseinfahrt ab. Dabei kam es gegen 19:20 Uhr zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Cupra einer 25-jährigen Lindlarerin. Der 27-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Lindlarerin und ihr 25-jähriger Beifahrer wurden nicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell