Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher scheitern an Metalltür

Wiehl (ots)

Am Freitag (30. Mai) wurde gegen 3 Uhr die Alarmanlage einer Tankstelle in Alperbrück ausgelöst. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass Unbekannte die Metalltür des Mitarbeitereingangs einer Tankstelle in Alperbrück aufgehebelt hatten. Weil es ihnen offenbar nicht gelungen war eine weitere Metalltür aufzubrechen, flüchteten die Kriminellen ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

