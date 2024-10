POL-DO: Polizei wird zu privater Streitigkeit zwischen mehr als 20 Personen in der Schmiedestraße gerufen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0938 Am Dienstag (15. Oktober) überfielen drei maskierte Täter eine Tankstelle in Lütgendortmund und flüchteten im Anschluss unerkannt. Gegen 23.15 Uhr verschafften sich drei mit Sturmhauben maskierte, schwarz gekleidete Männer Zutritt in die Aral-Tankstelle an der A 40 (Richtung Bochum) gelegen in Lütgendortmund. Mittels einer ...

mehr