Polizei Dortmund

POL-DO: Raubüberfall auf Tankstelle im Dortmunder Westen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0938

Am Dienstag (15. Oktober) überfielen drei maskierte Täter eine Tankstelle in Lütgendortmund und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Gegen 23.15 Uhr verschafften sich drei mit Sturmhauben maskierte, schwarz gekleidete Männer Zutritt in die Aral-Tankstelle an der A 40 (Richtung Bochum) gelegen in Lütgendortmund. Mittels einer Brechstange brachen sie die Eingangstür auf.

Dort bedrohten sie unter Vorhalt eine Schusswaffe, eines Messers und Reizgases den Mitarbeiter der Tankstelle zur Herausgabe des Bargelds.

Sie erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten zu Fuß über einen Wirtschaftsweg in unbekannte Richtung. Der Tankstellenmitarbeiter blieb bei dem Überfall unverletzt.

Zur Fahndung waren auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund eingesetzt. Die Tatverdächtigen sind weiterhin flüchtig. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Zeugen, die im Tatortbereich etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell