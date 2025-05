Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 18 Flaschen Whisky gestohlen/800 Euro Sicherheitsleistung fällig

Rüsselsheim (ots)

Drei Männer aus Osteuropa im Alter zwischen 19 und 30 Jahren entwendeten am Freitagvormittag (09.05.) in einem Einkaufsmarkt "Am Steinmarkt" zunächst einen Rollkoffer, verstauten darin anschließend 18 Flaschen Whisky und wollten den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Mitarbeiter hinderten das Trio an der Flucht und verständigten die Polizei.

Die Ordnungshüter nahmen die Männer anschließend vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie werden sich nun ein einem Strafverfahren zu verantworten haben.

