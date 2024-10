Ulm (ots) - Gegen 23 Uhr war der 61-Jährige mit seinem VW in Hattenhofen in der Hauptstraße unterwegs. Er fuhr anschließend auf der K1415 in Richtung Sparwiesen. Die Polizeistreife aus Uhingen folgte dem Fahrzeug. Dabei beobachteten die Beamten, dass der Opel vor ihnen in Schlangenlinien fuhr. Der Pkw kam wohl in ...

mehr