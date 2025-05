POL-DA: Bürstadt: Autoaufbruch/Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Lampertheim (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Samstag (10.05.) am Bahnhof in der Eugen-Schreiber-Straße einen dort abgestellten schwarzen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 230 JAH. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr