Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Hauptstraße/Heerserheider Straße ereignete sich am Dienstagmorgen (17.12.2024) gegen 5.45 Uhr ein Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt. Ein 23-Jähriger aus Lage fuhr mit seinem BMW Mini auf der Hauptstraße in Richtung Bad Salzuflen. Als er an der Kreuzung nach links in die Heerserheider Straße abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Mazda CX5 eines 61-Jährigen aus Bad Salzuflen, der in Richtung Lage unterwegs war. Der BMW stieß frontal mit dem Mazda zusammen. Dabei wurde neben den beiden Autofahrern auch der 52-jährige Beifahrer im Mazda leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle drei in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der auf rund 25.000 Euro geschätzt wurde - sie mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Straße wurden durch die Feuerwehr abgestreut.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell