Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Brand auf Recyclinghof - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Samstagabend (14.12.2024) gegen 20.15 Uhr zu einem Brand auf einem Recyclinghof in die Straße "Am Bahnhof" gerufen. Auf einer Freifläche des Unternehmens brannte ein Schrotthaufen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Das Kriminalkommissariat 1 bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise.

