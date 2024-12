Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Einbrüche in Einfamilienhäuser - Räume nach Beute durchsucht.

Lippe (ots)

Im Ortsteil Biemsen-Ahmsen kam es in den letzten Tagen zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In der Straße Meerbrede drangen Unbekannte zwischen Sonntagmittag und Montagmittag (15./16.12.2024) über ein Fenster gewaltsam ins Haus ein und durchwühlten mehrere Kommoden und Schränke auf der Suche nach Diebesgut. Es wurde Schmuck gestohlen. Vermutlich flüchteten die Einbrecher über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Am Montag (16.12.2024) zwischen 14.30 und 18 Uhr hatten es bislang unbekannte Täter auf ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Drake-Siedlung abgesehen. Hier verschafften sie sich nach ersten Erkenntnissen über die Terrassentür Zutritt, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Diverse Räume wurden durchsucht - ob Beute gemacht wurde, steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen, denen in den Straßen Meerbrede und Heinrich-Drake-Siedlung etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

