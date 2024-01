POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - In der Zeit von Sonntagmorgen, 14.01.2024 bis Freitagmorgen, 19.01.2024, kam es im Bramweg zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Die Täter verlassen das Wohnhaus mit Schmuck und anderem Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

