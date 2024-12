Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Vorfahrt missachtet: Kollision im Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.12.2024) gegen 17.40 Uhr kam es an der Kreuzung Am Zubringer/Daimlerstraße/Heerser Weg zur Kollision zweier PKWs. Ein 19-Jähriger aus Bielefeld bog mit seinem Opel Corsa von der Daimlerstraße nach links auf den Zubringer in Richtung Oerlinghauser Straße ab. Dabei übersah er während seines Abbiegevorgangs einen VW Lupo im Gegenverkehr, dessen 52-jährige Fahrerin aus Lage in Richtung Daimlerstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich prallten beide Fahrzeuge zusammen. Dabei erlitten der Opel-Fahrer, die VW-Fahrerin sowie ihre 55-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. An den Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Die Feuerwehr kümmerte sich um das Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe.

