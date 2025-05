LPI-NDH: Fahrzeug überschlägt sich - fünf Verletzte

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Fahrzeug überschlägt sich - fünf Verletzte

Oldisleben (ots)

Auf der Bundesstraße 85 ereignete sich am Sonntag gegen 14 Uhr zwischen Seehausen und Oldisleben ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Mit einem Kia befuhr eine junge Familie die Bundesstraße 85 aus Richtung Seehausen in Richtung Oldisleben, als nach einer Kurve plötzlich ein langsam fahrendes Kleinfahrzeug vor dem Auto auftauchte. Der 32-Jährige Fahrer erschrak und wich in den angrenzenden Straßengraben aus. Hier überschlug sich das Fahrzeug und kam zum Liegen. Alle Insassen wurden Verletzt, zwei von ihnen schwer. Zum Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Kyffhäuser die Ermittlungen aufgenommen.

