Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Euphorisierte Fußballer gehen baden

Greußen (ots)

Euphorische Badegäste feierten am Sonntag feuchtfröhlich am Stadtbrunnen beim Markt. Etwa 20 angehörige des örtlichen Fußballvereins feierten dort spontan ihren erfolgreichen Saisonabschluss mit einem erfrischenden Bad im kühlen Nass. Hierbei hielten sie sich jedoch an Etiketten des Wohlverhaltens und begangen nach der Prüfung durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser keine ahndungsfähigen Verstöße gegen Rechtsvorschriften. Die Feierlichkeiten vertagten die Vereinsmitglieder anschließend wieder in die Sportstätte, wo es zu keinen Anläsen für einen Polizeieinsatz kam.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell