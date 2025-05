Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer stürzt auf Wassertreppe und wird schwer verletzt

Nordhausen (ots)

Ein 20-Jähriger beabsichtigte am Sonntag gegen 21 Uhr mit seinem Mountainbike die Wassertreppe in Nordhausen herabzufahren. Hierbei stürzte der junge Mann auf den Stufen und zog sich schwere Verletzungen zu. Zur medizinischen Behandlung wurde der Mann in das nahegelegene Klinikum gebracht. Ersten Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten nach war der 20-jährige fahrtauglich. Ein Sachschaden entstand lediglich an dem Fahrrad des Verunfallten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell