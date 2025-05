LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Überholvorgag

Mühlhausen (ots) - Wegen Beleidigung muss sich ein Kinobesucher in Mühlhausen verantworten. Der Mann piekste am Sonntag gegen 18.50 Uhr einem Mitarbeiter mit einem Finger in den Bauch und betitelte diesen mit einem herablassenden Wort über seine Statur. Der Geschädigte fühlte sich in seiner Ehre verletzt und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen Beleidigung nach dem gegenwärtig unbekannten ...

