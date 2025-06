Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Werkzeuge aus zwei Transportern gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, An der Eßseite;

Tatzeit: zwischen 13.06.2025, 17.30 Uhr, und 14.06.2025, 16.30 Uhr;

Werkzeuge aus zwei Transportern gestohlen haben Unbekannte in Gronau. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße An der Eßseite, indem sie einen Metallzaun auftrennten. Auf dem Gelände befanden sich zwei Firmenfahrzeuge des Typs Ford Transit. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an den Hecktüren beider Fahrzeuge zu schaffen und entwendeten Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell