Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf das Tempo geachtet und doch geblitzt worden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Altengönna: Über einen möglicherweise leer gebliebenen Briefkasten werden sich mehrere Autofahrer freuen, die am Wochenende im Bereich Altengönna geblitzt worden sind. In dem im Saale-Holzland-Kreis befindlichen Ort ist der sogenannte Panzerblitzer aufgestellt worden. Die Autofahrer hielten sich an die innerorts geforderten 50 km/h, wurden jedoch sichtlich durch das Messgerät aufgenommen. Der Grund: Die Geschwindigkeit in der Straße ist auf 30 km/h herabgesenkt, jedoch ist das Verkehrszeichen am vergangenen Wochenende entwendet worden. Damit werden die Verstöße vermutlich gar nicht erst geahndet. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl leiteten die Beamten ein.

