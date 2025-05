Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungewollte Innenraumwäsche

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schkölen: Was eine Anwohnerin der Schkölener Gerbergasse zu ihrem Handeln bewog, muss nun ermittelt werden. Aktuell sind die Hintergründe noch verborgen. Was klar ist, ist die Tat an sich. Ein 24-Jähriger fuhr mit seiner Familie am Montagnachmittag auf der besagten Straße und stoppte sein Fahrzeug. Seine Gattin öffnete die Beifahrertür und stieg aus. Diesen Moment nutzte eine Nachbarin aus. Sie zückte den Gartenschlauch und leitete Wasser in das Fahrzeuginnere. Reichlich verdutzt erwartete die junge Familie das Eintreffen der Beamten. Diese prüften gemeinsam die Elektronik, welche vorerst keine Beschädigungen aufwies. Die weiteren Ermittlungen zur Tat werden am heutigen Tag fortgesetzt. Das fällige Ermittlungsverfahren indes wurde bereits eingeleitet.

