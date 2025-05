Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandstifter gefasst

Jena (ots)

In der Stauffenbergstraße gerieten am frühen Dienstagmorgen zwei große Kunststoffcontainer in Brand. Das Feuer griff anschließend auf mindestens drei Pkw und mehrere Kleinkrafträder über, die dadurch vollständig beschädigt worden sind. Durch die Hitze ist zusätzlich die Gebäudesubstanz eines angrenzenden Geschäftsgebäudes in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ermittlungen führten unmittelbar zu einem 18-Jährigen, der im Nahbereich in Begleitung zweier Personen festgestellt worden ist. Nachdem dieser die Tat zugab, ist ihm die vorläufige Festnahme ausgesprochen worden. Über die weitere Verfahrensweise wird nun ein Richter entscheiden. Ob dieser mit den Mülltonnenbränden im Stadtgebiet im Zusammenhang steht und welche Intention der Mann für seine Taten hatte, wird nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen herausgearbeitet. Die Brände sind jeweils von der Feuerwehr gelöscht worden.

