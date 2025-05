LPI-J: Weimarerin randaliert in Bad Berka

Weimar (ots) - Am Montagnachmittag befuhr ein 26-Jähriger mit seinem E-Bike die Leibnizallee in Fahrtrichtung Über dem Kegeltor. Aufgrund eines Schlagloches in der Fahrbahn auf Höhe der Hausnummer 9a verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und kam in der Folge zu Fall. Mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma und mehreren Schürfwunden wurde er zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Am Fahrrad entstand ...

