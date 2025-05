Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Missachtung Verbotszeichen führte zum Frontalzusammenstoß - Korrektur zum Beitrag vom 02.05.2025

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Lippersdorf-Erdmannsdorf: In einem Baustellenbereich der Landesstraße, die in der Ortslage derzeit beidseitig voll gesperrt ist, kam es am Donnerstagabend, den 01.05.2025, zu einem Verkehrsunfall. Die sich entgegenkommenden Fahrer eines Pkw und eines Mopeds missachteten jeweils das Verbotszeichen zum Befahren der Baustelle und begegneten sich darin. Trotz eingeleiteter Bremsvorgänge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Dadurch stürzte die Moped-Fahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Jugendliche ist anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun wegen des fahrlässigen Körperverletzungsdeliktes.

