LPI-J: Einbruch in Garagenkomplex

Weimar (ots) - Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes gelangten unbekannte Täter widerrechtlich in ein Mehrfamilienhaus in der Ernst-Thälmann-Straße. Dort wurden im Kellerbereich insgesamt vier Kellerabteile aufgebrochen und durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, allerdings konnten zur Aufnahmezeit nur zwei Geschädigte erreicht werden. An den beschädigten Kellertürbeschlägen entstand geringer Sachschaden. Derzeit liegen keine Hinweise zu ...

mehr