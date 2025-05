Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über die Füße gefahren

Jena (ots)

Beim Überqueren der Erlanger Allee ist eine Frau am Montagvormittag von einem Pkw angefahren worden. Bei grüner Ampel lief sie von der Kastanienallee in Richtung Klinikum über die Straße. In diesem Moment kam ein Audi aus der Stadtrodaer Straße angefahren und missachtete die rot zeigende Lichtzeichenanlage. Mit den Rädern rollte das Fahrzeug über die Füße der 74-jährigen Fußgängerin und fuhr anschließend weiter. Sofort kamen Ersthelfer und kümmerten sich um die verletzte Frau. Der Fahrer des Audis konnte durch die Polizei schnell ermittelt werden. Der 85-Jährige gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. An seinem Fahrzeug waren leichte Unfallspuren zu erkennen. Er ist als Beschuldigter eines Strafverfahrens wegen fahrlässiger Körperverletzung belehrt worden und muss sich zudem wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Die 74-Jährige ist mit leichten Verletzungen in das nahegelegene Krankenhaus gebracht worden.

