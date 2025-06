POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen

Reken (ots) - Unfallort: Groß-Reken, Berge / Kardinal-von-Galen-Straße; Unfallzeit: 13.06.2025, 18.42 Uhr; Ein schwer Verletzter und ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in Groß-Reken ereignet hat. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Reken fuhr mit seinem Pkw die Ludgeristraße in Richtung Michaelstraße. In Höhe der Kreuzung Berge / ...

mehr