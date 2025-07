Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Fahrzeugteile entwendet, Rettungshubschraubereinsatz nach Fahrradunfall, Sachbeschädigung und Unfug

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: Fahrzeug aufgebrochen und Teile entwendet - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten vermutlich vergangene Woche mehrere Fahrzeugteile aus beziehungsweise an einem in Kupferzell abgestellten Pkw. Zwischen Montag, 07. Juli und Montag, 14. Juli begaben sich die Unbekannten zu dem Wagen, der auf einem öffentlichen Parkplatz in Kupferzell-Westernach, an der Kreisstraße 2364, abgestellt war und bauten mehrere Teile aus dem Mitsubishi Colt aus. Entwendet wurden das Autoradio, ein Teil des Tankinhaltes, die Autobatterie sowie die Abgasanlage samt Katalysator. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Montagmittag kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Unfall in der Garnberger Steige in Künzelsau, wobei ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Dieser stürzte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf dem abschüssigen Fahrradweg. Der 19-Jährige, welcher ohne Helm unterwegs war, zog sich leichte Verletzungen zu. Mittels Rettungshubschrauber wurde der Mann nach der Erstversorgung in eine Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50 Euro geschätzt.

Ingelfingen: Sachbeschädigungen auf Tennisanlage - Zeugenaufruf

Vermutlich Jugendliche oder Heranwachsende verschafften sich am vergangenen Wochenende unberechtigt Zutritt zur Tennisanlage in der Straße "Unter der Stadt" in Ingelfingen. Den Spuren und hinterlassenen Abfällen zufolge wurde das Gelände für ein Gelage genutzt. Hierbei wurde auch ein Geräteschuppen gewaltsam geöffnet, um mit den Gerätschaften Unfug zu treiben. Mittels der Wasserschläuche wurde der Sandplatz verwüstet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich Schätzungen nach auf einen unteren dreistelligen Betrag. Wer hat am Wochenende, zwischen Freitag, 22 Uhr und Montag, 8 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum beschriebenen Geschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Landesstraße 1045 / Forchtenberg: Fehlverhalten im Straßenverkehr - Zeugen und Geschädigte gesucht

Am Nachmittag des 9. Juli, gegen 16:15 Uhr, kam es in Forchtenberg zu einem Verkehrsunfall in Folge der Überholmanöver zweier Pkw-Fahrer. Diese befuhren die Landesstraße 1045 von Forchtenberg in Richtung Ernsbach. Aufgrund eines langsam fahrenden Fahrzeugs kam es zur Kolonnenbildung. Zwei der Pkw-Fahrer nutzten gleichzeitig die Gegenfahrbahn um zu überholen und kollidierten hierbei. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Zeugenangaben zufolge habe der mutmaßliche Unfallverursacher, welcher in einem hellblauen Audi S3 unterwegs war, unmittelbar vor dem Unfall einen anderen Pkw-Lenker genötigt und beleidigt, indem er unnötig stark bremste und den Mittelfinger zeigte. Der bis dato unbekannte Geschädigte verließ die L 1045 sodann in Richtung Forchtenberg. Die Polizei bittet nun Zeugen und weitere Geschädigte sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

