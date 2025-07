Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte der Fahrer eines Pkw mit Anhänger am Montagabend in Brackenheim und flüchtete anschließend. Gegen 21:15 Uhr befuhr der Unbekannte mit seinem Gespann die Zeppelinstraße und bog nach links in die Wilhelm-Schmid-Straße ein. Während des Abbiegevorgangs blieb der Anhänger an einem am Fahrbahnrand geparkten Citroen hängen und beschädigte diesen. Laut Zeugen hielt der Fahrer des Gespanns nach dem Unfall circa 100 Meter von der Unfallstelle entfernt kurz an, stieg aus und schaute nach möglichen Schäden an seinem Anhänger. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer wird als 40 bis 50 Jahre alt, korpulent mit kurzen Haaren beschrieben. Auf dem Anhänger, mit polnischem Kennzeichen, soll sich ein dunkler BMW befunden haben. Bei dem Zugfahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun mögliche weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell