Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Heilbronn (ots)

K9550/Heilbronn/Donnbronn: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Am Montagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 9550 (Donnbronner Straße) zwischen Heilbronn und Donnbronn zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 16 Uhr kollidierten im Kurvenbereich, kurz vor Donnbronn, zwei Pkw. Der 35-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai kam, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Peugeot eines 81-Jährigen. Der Fahrer des Peugeot wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Seine 74-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ebenso wie der Fahrer des Hyundai und zwei mitfahrende Kinder im Alter von sieben und vier Jahren. Sie alle konnten nach kurzer Behandlung noch an der Unfallstelle entlassen werden. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Die Straße wurde im Zuge der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge sowohl von Heilbronn kommend, als auch aus Richtung Donnbronn, von 16 bis 18 Uhr komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell