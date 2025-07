Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle und Unfallfluchten, In Erlebnisbad eingebrochen, Pkw aufgebrochen, Betrunken gegen Baum gefahren

Heilbronn: Welche Ampel zeigte Grün? - Zeugen nach Unfall gesucht Nach einem Unfall am Sonntagabend in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Gegen 20 Uhr war eine 44-Jährige mit ihrem Audi auf der Saarlandstraße in Richtung Heilbronn unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 83-Jähriger mit seinem Mercedes die Abfahrt der Neckartalstraße zum Saarlandkreisel. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander, wobei Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Nach dem Unfall gaben beide Fahrzeuglenker an, dass ihre Ampel Grünlicht gezeigt habe. Daher werden nun mögliche Zeugen des Geschehens gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden. Heilbronn: Scheibe von Pkw eingeschlagen - Wer hat etwas gesehen? Am Sonntagmorgen schlug eine bisher unbekannte Person die Scheibe eines auf einem Waldparkplatz bei Heilbronn abgestellten Pkws ein. Gegen 8:35 Uhr stellte eine 69-Jährige ihren Mitsubishi auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 39, von Kirchhausen kommend in Fahrtrichtung Fürfeld, ab. Als sie gegen 10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sich die eingeschlagenen Scheibe und das Fehlen ihres Rucksacks fest. Wer hat im Tatzeitraum rund um den Waldparkplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Mit 1,5 Promille gegen Baum gefahren 1,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am frühen Samstagmorgen nach einem Unfall in Heilbronn an. Gegen 6:20 Uhr war der 23-Jährige mit seinem Polo auf der Neckartalstraße in Richtung Lauffen unterwegs. An der Einmündung zur Neuen Straße bog er nach rechts ab und fuhr, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit über die dortige Verkehrsinsel, weiter über die Gegenfahrbahn und gegen einen Baum in der Böschung. Anschließend setzte er sein Fahrzeug zurück auf die Neue Straße und entfernte sich bis zum großen Parkplatz in der Vieweide. Hier stellte er sein nun nicht mehr fahrbereites Auto ab und begab sich zu Fuß in Richtung einer Disko. Ein Zeuge konnte das Geschehen beobachten und die alarmierten Beamten zu dem 23-Jährigen führen. Da die Polizisten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von 1,5 Promille zeigte, musste der VW-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führersein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.200 Euro geschätzt.

Heilbronn: Mann bei körperlicher Auseinandersetzung verletzt Am Samstagabend wurde in Heilbronn ein Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt. Gegen 23:20 Uhr war der 44-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Personen in der Olgastraße unterwegs und wurde hierbei von einer achtköpfigen Personengruppe verfolgt. Ein bisher Unbekannter aus dieser Gruppe soll dann zunächst herumgeschrien haben und im Anschluss den 44-Jährigen mit Hilfe der anderen Unbekannten aus der Gruppe zu Boden gebracht haben. Anschließend soll mit einem Stock auf den 44-Jährigen eingeschlagen worden sein. Noch vor dem Eintreffen der Polizei rannten alle Beteiligten davon. Der Angegriffene konnte kurz darauf in der Badstraße angetroffen werden. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den Angreifern und weiteren Beteiligten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Bad Friedrichshall: Fahrer eines matt-grauen Porsche Cayenne nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 2.300 Euro verursachte der Fahrer oder die Fahrerin eines matt-grau folierten Porsche Cayenne am Samstagabend in Bad Friedrichshall und flüchtete anschließend. Zwischen 20 Uhr und 0 Uhr blieb der Porsche-Lenker mit seinem Fahrzeug beim Einscheren an einem in der Marienstraße geparkten VW hängen und beschädigte diesen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und das Kennzeichen mitteilen. Zur Klärung der Fahrereigenschaft sucht die Polizei nun weitere Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Jugendliche brechen in ehemaliges Erlebnisbad ein Fünf Jugendliche verschafften sich am Sonntagnachmittag unberechtigt Zutritt zu einem ehemaligen Erlebnisbad in Neckarsulm. Gegen 13:30 Uhr gelangten die Teenager über eine Lücke in einem Bauzaun zunächst auf das Gelände im Wilfenseeweg und anschließend durch eine unverschlossene Türe in das Gebäude. Hierbei missachteten sie diverse an den Zugängen angebracht Warn- und Betretungsverbotshinweise des Betreibers. Im Inneren entwendeten die Jugendlichen den Inhalt eines Erste-Hilfe-Kastens aus einem ehemaligen Büro und verließen anschießend das Gebäude. Hier wurden sie von den in der Zwischenzeit alarmierten Polizisten in Empfang genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern überstellt.

Bad Friedrichshall: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt Bei einem Unfall am Samstagnachmittag zog sich eine Fahrradfahrerin bei Bad Friedrichshall schwere Verletzungen zu. Die 58-Jährige war gegen 14:20 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Kreisstraße 2116 von Bad Friedrichshall in Richtung Neckarsulm unterwegs, als sie von einem Pkw mit Anhänger überholt wurde. Der 32-Jährige Fahrer des Gespanns musste aufgrund von Gegenverkehr wieder nach rechts einscheren und touchierte mit seinem Anhänger die in gleicher Richtung fahrende Zweiradfahrerin. Diese kam daraufhin zu Fall und verletzte sich schwer. Die 58-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Bad Wimpfen: Zwei Fahrradfahrer bei Zusammenstoß verletzt Am frühen Sonntagmorgen kollidierten bei Bad Wimpfen zwei Fahrradfahrer frontal miteinander. Gegen 0:30 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Zweirad auf dem Fahrradweg parallel zur Landesstraße 1107 von Bonfeld in Richtung Bad Wimpfen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pedelec denselben Radweg in entgegengesetzter Richtung. Die beiden nahmen sich im Begegnungsverkehr wahr und wollten ausweichen. Dies misslang, beide Männer stürzten und mussten aufgrund ihrer beim Sturz erlittenen schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Untergruppenbach: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt Am Sonntagnachmittag kam bei Untergruppenbach eine Motorradfahrerin von der Fahrbahn ab. Gegen 16:20 Uhr war die 24-Jährige mit ihrer Kawasaki auf der Landesstraße 1111 von Untergruppenbach-Vorhof kommend in Richtung Unterheinriet unterwegs, als sie in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier überschlug sich ihre Maschine mehrfach. Die junge Frau zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrer Kawasaki entstanden Schäden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Ittlingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug am vergangenen Freitag in Ittlingen und flüchtete anschließend. Eine 53-Jährige hatte ihren VW Polo zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt. In diesem Zeitraum muss der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Fahrzeugs, vermutlich beim Ein- oder Ausparken neben dem Polo, an diesem hängengeblieben sein. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

