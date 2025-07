Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Unfall mit E-Scooter, Pedelecs aus Garage entwendet, Raub

Hohenlohekreis (ots)

Mulfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagmorgen in Mulfingen und flüchtete anschließend. Ein 74-Jähriger parkte seinen VW am Donnerstag am Straßenrand der Straße "Altenberg". Als er am Freitag, gegen 7 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Fahrzeug handelt. Die Unfallörtlichkeit befand sich in einer Sackgasse. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Öhringen: Unfall mit E-Scooter

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 1 Uhr zu einem Unfall in der Alten Straße in Öhringen, wobei eine E-Scooter-Fahrerin schwer und ihre Beifahrerin leicht verletzt wurden. Zwei jugendliche Mädchen, beide 15 Jahre alt, waren auf einem E-Scooter auf der Goppeltstraße in Richtung Alte Straße unterwegs. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr dort mit einem weißen Pkw aus der Hofeinfahrt. Die Fahrerin des E-Scooters versuchte dem Pkw auszuweichen und stürzte hierbei, wodurch sich Fahrerin und Mitfahrerin verletzten. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Bretzfeld-Waldbach: Hochwertige Pedelecs aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Sonntag zwei hochwertige Pedelecs aus einer Garage in Bretzfeld-Waldbach. Der oder die Täter öffneten gewaltsam das Garagentor im Fasanenweg und stahlen zwei Pedelecs der Marke "Trek" im Wert von insgesamt circa 10.000 Euro. Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Fasanenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Öhringen: Zeugen nach Raub von E-Scooter gesucht

Am Freitagnachmittag wurde ein Kind in Öhringen von einem bislang unbekannten Jugendlichen beraubt. Zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr soll der Tatverdächte den 13-Jährigen im Bereich Schillerstraße / Haagweg, beim Hintereingang des dortigen Supermarktes, angesprochen und sich nach dessen E-Scooter erkundigt haben. Offenbar wollte er damit eine Runde drehen. Als der Junge dies verneinte wurde er von dem Jungen körperlich angegangen. Anschließend ermächtigte sich der Unbekannte des E-Scooters und fuhr mit diesem in Richtung Bahnhof davon. Der mutmaßliche Räuber wurde wie folgt beschrieben: Circa 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, helle Haut, sprach schlechtes Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Er hatte halblange hellblonde Haare mit starken Locken und war bekleidet mit einer kurzen schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt und schwarzen Schuhen der Marke Nike. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300, beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

