POL-HN: 11 Autos vorsätzlich beschädigt

Heilbronn (ots) - Haßmersheim: Zeugen nach Einbruch gesucht In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Haßmersheim ein. Zwischen 18:30 Uhr am Dienstag und 19:30 Uhr am Donnerstagabend verschafften sich der oder die Einbrecher gewaltsam über eine Terassentür Zugang zu dem Gebäude im Tannenweg. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten ...

