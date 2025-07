Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfall mit verletzter Person und Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Heilbronn (ots)

Löwenstein: Eine Verletzte nach Unfall

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag bei Löwenstein. Gegen 14 Uhr war ein 49-Jähriger mit seinem BMW auf der Kreisstraße 2107 von Reisach kommend in Richtung Wüstenrot unterwegs. Als der Mann nach link auf die Bundesstraße 39 abbog, übersah er vermutlich den dort bereits fahrenden Skoda einer 55-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und die Pkw-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Heilbronn: Fahrer eines kleinen Geländewagens nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht Nach einer Straßenverkehrsgefährdung am vergangenen Samstagmorgen bei Heilbronn, sucht die Polizei den Fahrer eines kleinen Geländewagens. Gegen 9:20 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Öhringer Straße von Weinsberg kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Hier fuhr der kleine Geländewagen zunächst hinter ihm und setzte dann, in einer Kurve, zum Überholen an. Da der Überholte Gegenverkehr kommen sah, bremste er sein Auto ab und lenkte nach rechts. Der Fahrer des Geländewagens scherte daraufhin wieder ein und touchierte mit seinem Fahrzeug das Auto des 55-Jährigen. Anschließend bremste er kurz und setzte dann seine Fahrt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, in Richtung Heilbronn fort. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell