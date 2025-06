Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Streitigkeiten im Zug - Unbekannter beißt Reisendem ein Stück vom Ohr ab: Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es in der Nacht zum Samstag (14.06.2025) in einem Zug in Richtung Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein 42-jähriger Reisender gegen 00:15 Uhr mit dem Unbekannten in verbale Streitigkeiten, da er wohl die Begleitung des Unbekannten angeschaut haben soll. In Folge dessen entwickelte sich nach derzeitigem Kenntnisstand eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der unbekannte Mann seinem Kontrahenten ein Stück des Ohres abbiss. Mutmaßlich aufgrund einer Abwehrreaktion biss der 42-jährige deutsche Staatsangehörige dem Unbekannten in den Finger, sodass dieser von ihm abließ. Beim Halt des Zuges in Stuttgart flüchtete der mutmaßliche Täter zusammen mit seiner Begleitung über den Südsteg in Richtung des Schlossgartens. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei wurde der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen. Er wird als 30 bis 40 Jahre alt und mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine kurze dunkle Hose, ein helles T-Shirt sowie dunkle Schuhe getragen haben. Auffällig war offenbar sein humpelnder Gang. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm das abgebissene Teilstück seines Ohres wieder angenäht wurde.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter sowie dessen Begleiterin geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell