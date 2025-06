Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung am Bahnhof Plochingen

Plochingen (ots)

Am Donnerstagabend (13.06.2025) wurde eine Frau am Bahnhof Plochingen und anschließend in der S-Bahn nach Esslingen sexuell belästigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich Geschädigte gegen 18:20 Uhr am Bahnhof Plochingen auf. Hier soll sie der 45-jährige rumänische Tatverdächtige zunächst angesprochen und ihr körperlich sehr nahegekommen sein. Im weiteren Verlauf berührte der Tatverdächtige die Frau offenbar im Gesicht und umarmte sie. Zudem soll er die Geschädigte gegen ihren Willen geküsst haben. Als die Frau in eine S-Bahn in Richtung Herrenberg einstieg, folgte ihr der Tatverdächtige und belästigte sie weiterhin. Durch informierte Einsatzkräfte der Landespolizei wurde der Tatverdächtige am Bahnhof Esslingen angetroffen und aus der S-Bahn verbracht. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

