Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann entblößt sich im Zug

Laupheim / Ulm (ots)

Ein 35-Jähriger entblößte sich am Mittwochmittag (11.06.2025) in einem Zug von Laupheim nach Ulm. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige gegen 15:00 Uhr mit heruntergelassener Hose in dem Regionalexpress gesessen haben. Drei Frauen im Alter von 16 bis 18 Jahren konnten so den Intimbereich des Mannes sehen. Nachdem die deutschen Staatsangehörigen die Bundespolizei über den Sachverhalt in Kenntnis setzten, wurde der 35-Jährige am Hauptbahnhof Ulm durch die Einsatzkräfte angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Gegen den Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Erregung eines öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell