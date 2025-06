Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Beleidigt und angespuckt

Stuttgart (ots)

Zu einer Beleidigung durch einen bislang unbekannten Mann ist es am Mittwochmittag (11.06.2025) in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Hauptbahnhof Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 19 Jahre alte Reisende gegen 13:00 Uhr mit der S1 von Bad Cannstatt zum Hauptbahnhof, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Kurz danach soll er die deutsche Staatsangehörige aus noch unbekannten Gründen beleidigt und ihr unvermittelt ins Gesicht gespuckt haben. Beim Halt der S-Bahn am Hauptbahnhof entfernte sich der mutmaßliche Täter in unbekannte Richtung. Er wird mit Glatze und dunklerer Hautfarbe beschrieben. Zur Tatzeit soll er ein schwarzes T-Shirt und eine kurze weiße Hose getragen haben. Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

