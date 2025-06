Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Baum stürzt in Oberleitung und wird von Zug erfasst - hoher Sachschaden

Wittighausen (ots)

Am Dienstagmittag (10.06.2025) gegen 15:00 Uhr fällte ein 66-Jähriger in der Nähe der Bahnstrecke zwischen den Ortschaften Zimmern und Wittighausen einen Baum. Dieser stürzte in die dortige Oberleitung und wurde von einem Zug erfasst.

Im Laufe der Fällung fiel der Baum offenbar unkontrolliert in Richtung der Bahnstrecke und verfing sich in der dort verlaufenden Oberleitung. Kurz darauf befuhr ein Regionalexpress in Richtung Würzburg den Streckenabschnitt, erfasste den in der Oberleitung hängenden Baum mit seinen Stromabnehmern und zog diesen bis zum Stillstand des Zuges mit sich.

Hierdurch wurden vier Ausleger an den Masten der Oberleitung abgerissen, was zur Folge hatte, dass die Oberleitung auf einer Gesamtlänge von etwa 1000 m zu Boden fiel. Zudem wurden die Stromabnehmer des Zuges stark beschädigt.

Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei sowie der Feuerwehr wurde der Unfallort gesichert sowie die etwa 200 unverletzten Fahrgäste des Zuges evakuiert.

Am Zug und an der Bahnstrecke entstand ein geschätzter Sachschaden von über 100.000 EUR. Aufgrund seiner Beschädigungen war der betroffene Zug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Bahnstrecke zwischen Mosbach Neckarelz und Würzburg Heidingsfeld Ost von 15:06 Uhr bis 22:45 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

