POL-PDLU: Kontrollen aufgrund Durchfahrtsverbot

Speyer (ots) - Am Mittwoch, den 23.04.2025, gegen 10:05 Uhr wurde ein LKW-Fahrer, sowie sein Beifahrer, aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes in der Paracelsusstraße einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-jährige LKW-Fahrer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis der Klasse C war. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00:05 Uhr, befuhr ein ...

mehr