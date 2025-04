Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Römerberg (ots)

Am Donnerstag, den 24.04.2025, gegen 10:40 Uhr befuhr eine 54-jährige mit ihrem PKW BMW X3 die K25 von Schwegenheim kommend in Richtung der Kreuzung zur L507. Die PKW-Fahrerin musste am Kreuzungsbereich verkehrsbedingt bremsen. Ein 44-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes-Benz fuhr hinter der 54-jährigen, bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr ihr auf. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fahrzeugführerin Nackenschmerzen. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell