Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 23.04.2025, gegen 10:05 Uhr wurde ein LKW-Fahrer, sowie sein Beifahrer, aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes in der Paracelsusstraße einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-jährige LKW-Fahrer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis der Klasse C war.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00:05 Uhr, befuhr ein 22-jähriger mit einer Mercedes-Benz C-Klasse die Spaldinger Straße entlang und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle führte der PKW-Fahrer weder einen Personalausweis, noch einen Führerschein mit und gab den Beamten anstelle der eigenen Personalien die seines Bruders an. Da jedoch kurze Zeit später auf dem Mobiltelefon des PKW-Fahrers ein Anruf von seinem Bruder einging, fiel die Lüge auf und der 22-jährige gab seine echten Personalien preis. Bei der anschließenden Überprüfung konnte festgestellt werden, dass gegen den 22-jährigen ein Fahrverbot besteht und er nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

