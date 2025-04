POL-PDLU: Zwei E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz

Speyer (ots) - Am Mittwochmorgen, den 23.04.2025, von 07:40 - 08:15 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot in der Bahnhofstraße kontrolliert. Insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer missachteten das Durchfahrtsverbot und wurden gebührenpflichtig verwarnt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-254 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de ...

