BPOLI S: Körperverletzung am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots) - Am Sonntagmorgen beging ein 26-Jähriger in einem ICE von München nach Stuttgart gleich mehrere Diebstähle. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige gegen 09:00 Uhr einem schlafenden 55-Jährigen während der Fahrt von München nach Stuttgart den Geldbeutel und eine Brille entwendet haben. Der Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit hatte die Gegenstände während der Fahrt auf dem Tisch an seinem Sitzplatz abgelegt. ...

