Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auf Diebestour im ICE

Stuttgart (ots)

Am Sonntagmorgen beging ein 26-Jähriger in einem ICE von München nach Stuttgart gleich mehrere Diebstähle.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige gegen 09:00 Uhr einem schlafenden 55-Jährigen während der Fahrt von München nach Stuttgart den Geldbeutel und eine Brille entwendet haben. Der Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit hatte die Gegenstände während der Fahrt auf dem Tisch an seinem Sitzplatz abgelegt.

Aufmerksame Mitreisende konnten den Vorfall beobachten und informierten die Bundespolizei über den Sachverhalt. Durch die alarmierten Einsatzkräfte wurde der deutsche Tatverdächtige nach der Einfahrt des Zuges am Hauptbahnhof Stuttgart angetroffen und vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen am Zug gab eine 64-jährige deutsche Staatsangehörige gegenüber den Beamten an, dass ihr ebenfalls während der Zugfahrt die Armbanduhr entwendet worden sei. Auch konnten Erkenntnisse gewonnen werden, dass der Tatverdächtige möglicherweise auch eine bislang unbekannte Reisende kurz vor dem Halt des Zuges in Günzburg bestahl.

Gegen den 26-Jährigen Tatverdächtigen ermittelt nun die Bundespolizei, unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell