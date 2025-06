Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung in der S-Bahn

Waiblingen (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen 24 Jahre alten Mann ist es in der Nacht zum Donnerstag (12.06.2025) in einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Waiblingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 24-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 00:10 Uhr in der S3, als er in der 1. Klasse mit heruntergelassener Hose an seinem Glied manipuliert haben soll. Zwei Reisende im Alter von 15 und 21 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit beobachteten den Mann beim Ausstieg in Waiblingen bei seiner Handlung und informierten den Triebfahrzeugführer. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Tatverdächtigen beim Halt der S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Er muss mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung rechnen.

