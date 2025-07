LPI-EF: Partyzubehör aus Gartenlaube gestohlen

Erfurt (ots) - In Erfurt hatte es ein Dieb in den vergangenen Tagen auf einen Außenspiegel abgesehen. Der Unbekannte näherte sich in der Straße Zum Schulgarten einem geparkten Mercedes und baute das Spiegelglas eines Außenspiegels aus. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute im Wert von etwa 80 Euro. Der Fahrzeugbesitzer entdeckte den Diebstahl am Dienstagvormittag und verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Diebstahls. (SE) Rückfragen bitte an: ...

