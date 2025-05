POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl und Farbbeschmutzung

Aalen (ots) - Backnang: Fahrzeug in Vollbrand Am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr fuhr ein Mercedes auf der B14 in Richtung Backnang, als das Fahrzeug auf Höhe eines Stromwerks bei Maubach aufgrund eines technischen Defekts in Brand geriet. Der Wagen stand schnell in Vollbrand und brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Backnang war mit 25 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu kontrollieren. Während ...

mehr